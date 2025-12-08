Tanzania tilda de "intento de golpe de Estado" las protestas de mañana por el Día de la Independencia

Archivo - La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, durante su toma de posesión en noviembre de 2025 en la capital, Dodoma (archivo) - Europa Press/Contacto/Tanzania State House/Handout

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Tanzania ha tildado este lunes de "intento de golpe de Estado" las manifestaciones convocadas para el martes con motivo del Día de la Independencia y ha recalcado que las mismas han sido prohibidas por las autoridades, en medio de las tensiones por la cruenta represión de las movilizaciones convocadas por la oposición tras las elecciones generales de noviembre.

El ministro del Interior tanzano, George Simbachawene, ha recalcado que "esto no son manifestaciones, ya que no cuentan con permisos ni organizadores identificados. "Se trata de un intento de golpe de Estado", ha destacado, antes de agregar que "las manifestaciones legales son aquellas en las que se reclama permiso formal, tienen mensaje claro y la Policía está informada".

Así, ha insistido en que los que apoyen las movilizaciones deben saber que se trata de acciones ilegales. "Si no tienen una razón de peso para salir, no lo hagan para ver lo que está pasando", ha advertido, antes de reseñar que "el Gobierno y la Policía garantizan que se mantendrá la situación de seguridad", según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.

"Si eligen salir, no está prohibido, pero porten materiales esenciales y prepárense para responder a preguntas, ya que serán interrogados", ha trasladado a los que tengan pensado sumarse a las protestas, en medio de las denuncias internacionales sobre el aumento de la represión tras las elecciones, en las que la presidenta, Samia Suluhu Hassan, obtuvo un segundo mandato al frente de Tanzania.

Las palabras de Simbachawene han llegado apenas unos días después de que Naciones Unidas reclamara a las autoridades de Tanzania que "garanticen las libertades de expresión y asamblea pacífica" de cara a las manifestaciones del 9 de diciembre, tras la muerte de cientos de personas y la detención de varias miles durante la citada represión postalectoral.

La propia presidenta de Tanzania ha sostenido recientemente que las protestas postelectorales formaban parte de un complot para "derrocar" su Gobierno. "Lo que ocurrió fue un evento fabricado y quienes lo planearon estaban decididos a derrocar nuestro gobierno. Esto no fue un accidente. Quienes lo organizaron pretendían derrocar a nuestro Estado", zanjó.

Los comicios --marcados por la victoria aplastante de la presidenta y declarados como irregulares por la Unión Africana-- desataron una ola de protestas que fue respondida con una represión policial que dejó un centenar de muertos, según Amnistía Internacional, y más de un millar, según el partido opositor Chadema. Además, las autoridades tanzanas imputaron a cerca de 300 personas por traición y conspiración.