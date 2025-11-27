Tayikistán denuncia la muerte de tres chinos en un ataque con dron desde Afganistán

Archivo - Bandera de Tayikistán en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tayikistán han confirmado este jueves la muerte de tres ciudadanos chinos en un ataque con dron perpetrado desde Afganistán, sin atribuir por ahora la responsabilidad y en el marco de los incidentes de seguridad registrados en la frontera común durante los últimos meses.

El Ministerio de Exteriores tayiko ha subrayado en un comunicado que el ataque fue perpetrado "desde territorio de Afganistán" durante la noche del miércoles, antes de agregar que alcanzó al campamento de la empresa china LLC Shohin SM en la región de Jatlon.

"Este ataque fue llevado a cabo usando un aparato aéreo no tripulado equipado con granadas y armas de fuego. Como resultado del ataque, tres empleados de LLC Shahin SM de ciudadanía china han muerto", ha manifestado, sin que Pekín o las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 en Afganistán se hayan pronunciado al respecto.

Así, ha recalcado que "a pesar de los constantes esfuerzos de Tayikistán para mantener la seguridad y crear una atmósfera de paz y estabilidad en las zonas fronterizas entre Tayikistán y Afganistán, continúan las acciones disruptivas de grupos criminales en el territorio de Afganistán".

"La parte tayika, que expresa su profunda preocupación, condena firmemente estos actos por parte de grupos terroristas y pide a las autoridades afganas que adopten medidas efectivas para garantizar la estabilidad y la seguridad en la frontera estatal entre ambos países", ha zanjado Dusambé.