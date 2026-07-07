Teherán defiende que Alemania "debe rendir cuentas" por su "complicidad" en la "agresión militar" contra Irán

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha abogado este lunes por que Alemania rinda cuentas por su "complicidad en la agresión militar contra Irán", así como asumir los costes de su "participación activa" en ella.

"Alemania debe rendir cuentas plenamente por su complicidad en la agresión militar contra Irán y asumir los elevados costes de su participación activa en el crimen de agresión", ha sostenido Baqaei en un mensaje publicado en redes sociales con relación a la guerra en Irán desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

En esa línea, el portavoz de Exteriores de la República Islámica ha defendido que "ninguna postura ofensiva permitirá al régimen de Berlín eludir la responsabilidad por su papel en esta guerra ilegal y los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo iraní".

Durante este pronunciamiento en redes sociales, Baqaei ha arremetido contra el ministro de Exteriores germano, Johann Wadephul, de quien ha compartido una captura de pantalla de una entrevista con el diario alemán 'Handelsblatt' en la que plantea la posibilidad de que Teherán pague por el desminado en el estrecho de Ormuz.

"La retórica del ministro de Asuntos Exteriores alemán sobre el estrecho de Ormuz es absolutamente vergonzosa: una grotesca distorsión de la realidad que huele a Mefistófeles, el personaje del 'Fausto' de Goethe", ha considerado Baqaei en su publicación.