El terremoto en Birmania deja ya 3.471 muertos y actualiza los heridos a 4.671

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de víctimas a causa del terremoto de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter registrado el 28 de marzo en el centro de Birmania, que sacudió también China y Tailandia, ha aumentado a 3.471 fallecidos, según las últimas estimaciones dadas a conocer este domingo por la junta militar que dirige el país asiático y que comprenden 16 fallecidos más que el balance previo del sábado.

El recuento anterior reflejaba 3.455 fallecidos y 4.840 heridos, así como 214 desaparecidos, mientras que estimación de este domingo rebaja los heridos a 4.671 y mantiene la cifra de personas cuyo paradero es desconocido, según ha hecho saber la agencia oficial de noticias china Xinhua, citando a su vez al diario oficial 'The Mirror'.

Organizaciones de rescate locales e internacionales han socorrido a 653 personas atrapadas en edificios tras el terremoto y recuperado 682 cuerpos de entre los escombros durante las últimas horas, de acuerdo con la información del diario estatal birmano.

No obstante, medios como la emisora Democratic Voice of Burma afirman contar con informaciones confirmadas sobre la muerte de 4.173 personas, a las que se suman 6.168 heridos y 769 desaparecidos hasta este pasado sábado, unas cifras sin embargo no confirmadas por la junta militar birmana.

El país se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado de febrero de 2021, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, ahora agravada por el seísmo.