Un 'think tank' apunta a posible reinicio del reprocesamiento de material radioactivo de Corea del Norte en Yongbyon

Publicado 16/04/2019 23:56:15 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Imágenes por satélite analizadas por el 'think tank' estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) revelan que las principales instalaciones nucleares de Corea del Norte podrían haber reiniciado el reprocesamiento de materiales radioactivo.

Así, ha indicado en su página web que las imágenes, tomadas por el DigitalGlobe en Yongbyon el 12 de abril, muestran la presencia de cinco vagones especializados cerca de la instalación de enriquecimiento de uranio y el laboratorio radioquímico.

El CSIS ha apuntado que "en el pasado, estos vagones especializados parecen haber estado asociados con el movimiento de material radioactivo o las campañas de reprocesamiento".

"La actividad actual, así como sus configuraciones, no descartan la posibilidad de que (estos vagones) estén participando en estas actividades, ya sea antes o después de la campaña de reprocesamiento", ha agregado.

Jenny Town, experta en Corea del Norte en el 'think tank' Stimson Center, ha resaltado que si existen actividades de reprocesamiento sería un hecho relevante, dado el fracaso de la segunda cumbre en Vietnam entre el presidente de Estados Unidos, Donadl Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

"Dado que no hubo un acuerdo con Corea del Norte sobre Yongbyon, sería interesante el momento elegido, en caso de que (Corea del Norte) haya iniciado algo tan rápido tras (la cumbre de febrero) en Hanói", ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias Reuters.

El propio Kim alertó el viernes de que el fracaso de las conversaciones con Trump podría derivar en un aumento de la tensión, al tiempo que reiteró su intención de celebrar una tercera cumbre con el presidente estadounidense si éste acude con una "actitud adecuada".

Las palabras de Kim llegaron un día después de que Trump afirmara durante su encuentro con Moon que podrían alcanzarse "pequeños acuerdos" con Corea del Norte, si bien recalcó que trabaja para "un gran acuerdo".

"El gran acuerdo es acabar con las armas nucleares", manifestó Trump, quien resaltó que pasarán "muchas cosas tremendas" relativas a Corea del Norte. Además, destacó que abordaría con Moon la posibilidad de una tercera cumbre con el líder norcoreano.