Thunberg asegura que reunirse con Trump habría sido "una pérdida de tiempo" porque no la hubiera escuchado

Publicado 30/12/2019 14:02:27 CET

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La activista sueca Greta Thunberg ha asegurado este lunes que haberse reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU hubiera sido "una pérdida de tiempo" porque no la habría escuchado.

"No le hubiera dicho nada porque es obvio que no escucha a científicos y expertos, ¿por qué me iba a escuchar a mí? Sería una pérdida de tiempo", ha afirmado la joven activista en una entrevista en la cadena BBC.

Thunberg ha calificado de "divertidos" los ataques del presidente estadounidense hacia su persona, después de que señalará a través de su Twitter que Thunberg debía trabajar "en su problema de gestión de la ira".

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que la activista sueca era una "mocosa". "Esos ataques me parecen graciosos porque no significan nada", ha sostenido Thunberg, que ha añadido que lo único que simboliza es que están "asustados" de que la gente joven pida cambios en la sociedad.

Además, ha expresado que estos políticos ven al movimiento contra el cambio climático como una "amenaza".

Durante el programa, ha participado también el científico y divulgador británico David Attenborough, que ha asegurado que Thunberg ha "despertado" al mundo.

La joven activista sigue protestando los viernes frente al Parlamento en Estocolmo para reclamar medidas contra el cambio climático, después de estar fuera de su país durante cuatro meses y medio. Además, este año ha sido nombrada 'Persona del año' por la revista 'Time'.

Thunberg ha participado en reuniones climáticas desde Suiza a Nueva York y recientemente ha participado en la Cumbre del Clima (COP25) celebrada en Madrid y en una manifestación en Turín (Italia).