Tokio acusa a Pekín de "exacerbar" las tensiones en el mar de China Meridional

Archivo - Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa de Japón. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha acusado este martes a Pekín de "exacerbar" las tensiones en el mar de China Meridional tras una nueva operación de control marítima puesta en marcha por China en el este de Taiwán.

Dicha operación, que ha tenido lugar al comienzo de las negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en la región, han llevado a Koizumi a acusar a las autoridades chinas de "tratar de alterar unilateralmente, por la fuerza o mediante presiones, el 'statu quo' en el mar de China Meridional".

"Estas acciones escalan las tensiones en la región", ha dicho, antes de afirmar que Japón expresa su "rechazo contundente" a estas acciones. Así se ha expresado Koizumi durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria en la que ha lamentado la "militarización" de la región, según informaciones de la agencia Kiodo.

"Esto puede poner en riesgo la seguridad y un uso estable de las comunicaciones marítimas", ha aseverado, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha insistido en la importancia de prohibir la exportación de todos aquellos artículos que puedan tener un uso militar a terceros en Japón.

Así, ha hecho hincapié en que el objetivo es "detener los intentos de Japón de remilitarización y armamentización nuclear". Además, ha pedido a las autoridades japonesas y filipinas "dejar de inmediato de cometer actos ilegales de infracción y provocación" en la zona, según informaciones del diario 'Global Times'.

"Si insisten en seguir por el camino equivocado, solo atraerán consecuencias sobre sí mismos. China tomará medidas resueltas y contundentes para salvaguardar su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos, ha declarado por su parte el portavoz del Ministerio de Defensa, Zhang Xiaogang, al abordar las conversaciones entre Japón y Filipinas sobre las delimitaciones territoriales.

Después de que ambos países anunciaran estas medidas, la Guardia Costera de China ha puesto en marcha labores de patrullaje en estas aguas para garantizar la seguridad de acuerdo con las leyes vigentes, tal y como ha asegurado.

Desde hace décadas, Pekín mantiene una disputa territorial con varios países, como Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas, por las aguas del mar de China Meridional, por la que pasa una tercera parte del tráfico marítimo mundial de mercancías y en la que existe una amplía cantidad de recursos naturales.