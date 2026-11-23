Efectivos del Ejército de Ecuador trabajando en las inundaciones en la isla ecuatoriana Santa Cruz, en Galápagos. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ECUADOR

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 183 personas pertenecientes a 55 familias permanecen atendidas en tres alojamientos temporales habilitados en la isla ecuatoriana de Santa Cruz, en el archipiélago de las Galápagos, a raíz de las incidencias provocadas por las lluvias asociadas al fenómeno de 'El Niño', según ha informado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional de Ecuador.

De acuerdo con el balance detallado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), los damnificados se distribuyen en tres albergues operativos en Santa Cruz: la Unidad Educativa Miguel Ángel Cázares, que acoge a 150 personas; el centro de Las Palmas, con 21 alojados; y la Iglesia Divino Niño, donde reciben asistencia otras doce personas.

En el marco del despliegue coordinado en el territorio, las autoridades ecuatorianas han procedido además a la entrega de agua segura, con un reparto de unos 160 litros destinado a cubrir las necesidades básicas de cerca de una treintena de familias alojadas temporalmente.

En paralelo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ha movilizado dos volquetes cargados con material pétreo hacia el sector de Curva Brava para recuperar la calzada y restablecer la movilidad, al tiempo que mantiene trabajos de limpieza, retirada de escombros y rehabilitación vial en zonas como Puerto Ayora, El Edén y La Cascada.