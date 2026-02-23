Un total de 65 presos han sido ya excarcelados en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Familiares de presos políticos esperan su liberación por la ley de amnistía - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 presos políticos venezolanos han sido puestos en libertad desde que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el pasado viernes la ley de amnistía, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos en el país latinoamericano desde 1999.

Gonzalo Himiob, fundador y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos, ha detallado en redes sociales que siete personas fueron excarceladas el pasado 20 de febrero, mientras que 15 obtuvieron la libertad el sábado y otras 43 salieron de prisión con motivo de la amnistía aprobada recientemente.

Entre los recién excarcelados se encuentra el coordinador del partido opositor Vente Venezuela en el estado de Yaracuy, Luis José Magallanes --quien se encontraba entre rejas desde hace siete meses--, así como Andrés Cabrera, el coordinador de la citada formación en Bejuma, en el estado de Carabobo.

La medida también ha beneficiado a Lewis Mendoza, dirigente de Vente Venezuela en Trujillo, quien fue excarcelado la noche del domingo en la ciudad de Caracas, y a Juan Freites, líder del Comando Con Venezuela en el estado de Vargas.

Más de 200 presos políticos recluidos en la prisión El Rodeo I, a las afueras de Caracas, siguen en huelga de hambre en protesta por una ley que califican de insuficiente por dejar fuera a otros reos, según denunció durante el fin de semana la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

La ley abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela, si bien se aplica en base a trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.