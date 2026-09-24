Un total de 80 países reclaman desde Nueva York la reapertura urgente del estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid Al Zayani (archivo) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 países han reclamado este jueves en el marco de la Asamblea General de la ONU la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, condenando a los rebeldes hutíes de Yemen y a Irán por sus ataques en el Golfo, así como por causar perturbaciones en el comercio internacional y la seguridad energética.

"Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz siguen amenazando la seguridad internacional y los derechos y libertades de navegación. Pedimos que se restablezcan sin demora y en su totalidad los derechos y principios de navegación", han señalado en una declaración conjunta leída por el ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani.

Los 80 países han condenado "enérgicamente" los ataques de los hutíes, reanudando así los combates con las fuerzas leales al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, así como los lanzados contra Arabia Saudí y sus "ataques temerarios" en el mar Rojo.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos en la costa del mar Rojo, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb -algo que ya han prometido que no harán-, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.