El TPI admite a trámite un contraargumento de Rusia sobre el presunto genocidio en el este de Ucrania

Archivo - Sesión de apertura del año judicial en el Tribunal Penal Internacional (TPI), el 24 de enero de 2025 - INTERNATIONAL CRIMINAL COURT - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha admitido un recurso de Rusia contra la petición de Ucrania para que la corte desestimara uno de los argumentos esgrimidos por Moscú para justificar su invasión: que Ucrania estaba cometiendo un genocidio contra la población de etnia rusa en la región del Donbás, en el este del país.

La corte ha admitido esta réplica de Rusia al entender que ambas están conectadas directamente al emplear como base común la Convención contra el Genocidio de 1948.

En el resultado de la deliberación publicado este lunes, el Tribunal Penal Internacional considera que "existe una conexión directa entre la demanda principal de Ucrania y la respuesta de la Federación Rusa (...) en el mismo instrumento, la Convención contra el Genocidio, que se invoca tanto como título de jurisdicción como fundamento de las demandas de las partes sobre el fondo".

De igual modo, el TPI ha observado que Rusia pretende emplear, "en su mayor parte, las mismas pruebas tanto para refutar la demanda de Ucrania como para fundamentar su propio contraargumento".

Este procedimiento se remonta al 26 de febrero de 2022, dos días después del comienzo de la invasión rusa, y abordan directamente los años previos de conflicto en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Ucrania denunció ante la corte que Rusia había "afirmado falsamente que se han cometido actos de genocidio en las provincias de Lugansk y Donetsk, que Moscú empleó para reconocerlas como independientes del territorio ucraniano".

Ucrania pidió a la corte que declarara inválida esta premisa, lo que privaría a Rusia de una de sus más importantes razones legales para justificar la invasión. Dos años después, la corte se declaró competente para deliberar al respecto y abrió la puerta a que Rusia presentara un contraargumento para justificar su posición.

El dictamen de este lunes también autoriza a Ucrania a responder al contraargumento que presente Rusia, y autoriza de nuevo a Moscú a responder a lo que diga Kiev a más tardar el 20 de mayo de 2025 y el 22 de septiembre de 2025, respectivamente.