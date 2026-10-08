El TPI ratifica que Duterte está capacitado para ser juzgado por crímenes contra la humanidad

Archivo - Protestas en Ciudad Quezón, Filipinas, contra el expresidente Rodrigo Duterte, a 27 de febrero de 2026 - Zedrich Xylak Madrid / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha decidido que el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte no padece ningún impedimento físico o mental para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, según ha anunciado la corte este jueves al publicar la decisión al respecto que adoptó a finales del mes pasado y que confirma el inicio de las audiencias el próximo 30 de noviembre.

El expresidente, de 81 años, tiene que responder por su violentísima campaña contra las drogas, acusado como está de desplegar a "escuadrones de la muerte" a lo largo de 2016, que asesinaron a más de 1.600 personas.

La comisión de expertos del TPI ha concluido "por unanimidad" que Duterte "tiene la capacidad de comprender los cargos, comprender el propósito y las consecuencias del proceso, seguir el curso del proceso, incluida la naturaleza y las implicaciones de declararse culpable, comprender las pruebas e instruir a su abogado en la preparación y conducción de su defensa".

Los abogados de Duterte llevan meses intentando que su cliente se libre del juicio alegando incapacidad por su avanzada edad. A este respecto, el TPI asegura que "ha tomado todas las medidas necesarias para facilitar la participación del acusado", lo que da a entender que Duterte acabará prestando declaración.

De todas formas, la cámara del TPI ha dado instrucciones para la que la salud de Duterte esté vigilada en todo momento y que, en el caso de que "se den cambios en el estado de salud" del expresidente, el tribunal reciba inmediatamente la información necesaria para poner en marcha los protocolos apropiados.