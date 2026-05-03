Los trabajadores de la salud siguen en el punto de mira diez años después del compromiso alcanzado en la ONU

Archivo - Palestinos entre edificios destruidos por los bombardeos del Ejército de Israel contra el barrio de Shujaia, en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la salud y las instalaciones médicas continúan siendo un objetivo deliberado en las zonas de conflicto en un día en el que se cumplen diez años de la aprobación unánime de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, en teoría, estaba destinada a garantizar su protección.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha conmemorado con esta denuncia una década de constante incumplimiento. "Hospitales, ambulancias y personal médico son atacados casi a diario en conflictos armados", lamenta MSF, que aprovecha para recordar la memoria de los 21 trabajadores de la organización humanitaria internacional que han muerto desde la aprobación de la resolución, el 3 de mayo de 2016.

El presidente internacional de MSF, Javid Abdelmoneim, ha condenado el "flagrante desprecio" por la protección de las misiones médicas en países en guerra que ha convertido el derramamiento de la sangre de los trabajadores de la salud en un fenómeno cotidiano.

"Lo que antes se consideraba excepcional ahora es algo común", ha manifestado. "Los Estados que se comprometieron a proteger la atención médica en 2016 deben dejar de escudarse en excusas y culpar a otros, y actuar".

En los últimos 10 años, los ataques contra la atención médica incluyeron bombardeos aéreos contra hospitales en Siria y Yemen, ataques con artillería contra hospitales en Ucrania y Palestina, ataques con drones contra un hospital en Birmania y ataques contra ambulancias claramente identificadas en Camerún, Haití y Líbano.

Solo en 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas.

Abdelmoneim ha insistido en que la atención médica en zonas de conflicto se encuentra bajo una amenaza extrema, ya que se han observado ataques contra el personal sanitario y la infraestructura de salud en casi todos los conflictos de la última década.

"La protección que nos otorga el Derecho Internacional Humanitario, tanto a nosotros como a nuestros pacientes, debe respaldarse con acciones, no solo con palabras", ha zanjado.