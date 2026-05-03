Tres policías asesinados en un presunto ataque terrorista en el centro-este de Nigeria

Archivo - Un miembro de las Fuerzas Armadas de Nigeria inicia las operaciones de despeje durante una demostración de entrenamiento táctico de rescate de rehenes a bordo de un buque - Europa Press/Contacto/Ssgt. Charles Brock/Us Army

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Tres agentes de policía han sido hallados sin vida y otros dos han resultado heridos tras un presunto ataque terrorista este sábado en un campamento de la Fuerza Móvil de Policía (PMF por sus siglas en inglés) en la comunidad de Tenebo, en el estado de Kwara, en el centro-este de Nigeria.

El ataque se ha producido durante la madrugada del sábado después de que un número extenso de atacantes lanzara un ataque sorpresa contra el campamento policial, reduciendo a los oficiales de servicio y dejando tres víctimas y dos heridos. Los residentes huyeron una vez que sonaron los disparos tras un intenso tiroteo.

"Este acto atroz y cobarde, que se cobró la vida de tres valientes agentes de policía y dejó a varios más gravemente heridos, es condenado enérgicamente en su totalidad. Los agentes fallecidos pagaron con su vida el precio más alto en el cumplimiento de su deber, al defender con valentía la seguridad de nuestras comunidades. Su sacrificio nunca será olvidad", ha confirmado en un comunicado el Comando de Policía del Estado de Kwara.

Ningún grupo se ha atribuido el ataque por el momento, el cual pone de manifiesto la continua inseguridad en ciertas áreas del gobierno local de Kaiama, donde grupos armados han llevado a cabo ataques similares contra servicios de seguridad oficiales.