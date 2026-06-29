Tres ucranianos heridos graves por la explosión de un paquete bomba en Mónaco

Archivo - Imagen de la ciudad de Mónaco (archivo) - Europa Press/Contacto/Sazzad Hossain - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres miembros de una misma familia ucraniana han resultado heridos con pronóstico crítico tras la explosión de un paquete bomba colocado en la entrada de un edificio de la ciudad de Mónaco.

Los heridos son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años y un adolescente, ha explicado un portavoz del Ministerio del Interior de Mónaco, Lionel Beffre. Los dos primeros han sido trasladados al Hospital Pasteur de Niza y el adolescente, al Hospital Lenval.

Un individuo no identificado dejó el paquete en la entrada del edificio y después huyó, según recoge la prensa del principado. La detonación ocurrió en torno a las 21.15 horas.

Las localidades francesas de Menton, La Turbie y Niza han enviado ya refuerzos de bomberos a Mónaco para apoyar a los bomberos del principado.

La Policía ha puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar al responsable y ha desplegado controles en la autopista que lleva a La Turbie. Las fuerzas de seguridad también se han movilizado en el lado francés.