Un tribunal alemán aprueba la deportación de dos sirios al considerar que no corren peligro en su país de origen

DUSSELDORF (ALEMANIA), 5 (DPA/EP)

El tribunal administrativo de Dusseldorf ha aprobado este miércoles la deportación de dos hombres sirios, dictaminando que ya no corren un peligro significativo si regresan a su país, donde el régimen de Bashar al Assad cayó hace casi un año.

La corte ha declarado que la situación de seguridad en las regiones de origen de los hombres --las provincias de Damasco y Latakia-- no los expone a violencia indiscriminada a un nivel que constituya una amenaza grave. También ha considerado que on prevé que sufran empobrecimiento al regresar.

Ambos hombres --un cocinero de 46 años y su hijo de 26-- habían solicitado previamente protección como refugiados en Austria sin éxito. Ninguno de los dos ha cometido delito alguno durante su estancia en Alemania.

Según el Registro de Extranjeros de Alemania, a finales de agosto residían en el país unos 951.400 sirios. El Ministerio del Interior informó de que 920 sirios residen actualmente sin estatus legal y deben abandonar el país.