Un tribunal de apelación admite el recurso del hijo de la reina Mette-Marit contra condena por delitos sexuales

Archivo - Los periódicos noruegos informan sobre el próximo juicio contra Marius Borg Hoiby - Julia Wäschenbach/dpa - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Noruega ha admitido a trámite el recurso de Marius Borg Hoiby, hijo de la reina Mette-Marit, contra la condena a cuatro años de prisión por varios delitos sexuales y de agresión.

El Tribunal de Apelación de Borgarting ha aceptado estudiar el recurso y lo examinará, según ha informado la cadena pública NRK. En concreto, Hoiby ha apelado las condenas por violación y violencia doméstica, delitos que siempre ha negado haber cometido.

Su defensa ha señalado a la cadena que esperaba que el tribunal tomara esta decisión. Ahora se estima que en cuatro semanas se celebrará una nueva vista basándose prácticamente en las mismas pruebas.

A mediados de junio, Hoiby fue condenado por delitos sexuales y de agresión, si bien sorteó una pena mayor tras ser absuelto de las dos acusaciones de violación por falta de pruebas, siendo declarado culpable en cambio de dos violaciones sin penetración, en 2018 y en 2024, de entre los 40 delitos que se le imputaban.

De la retahíla de cargos, el hijo de la entonces princesa heredera de Noruega, ahora reina tras el fallecimiento de Harald V, había admitido algunos que acarreaban penas menores, pero negaba su culpabilidad en los más graves.