El Tribunal de Apelaciones de EEUU admite el despliegue de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de Lousiana

Archivo - Los Diez Mandamientos en una escuela de Kentucky (EEUU) - Europa Press/Contacto/Jahi Chikwendiu - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones de EEUU ha dado este pasado viernes vía libre al despliegue de la versión protestante de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas del estado de Louisiana en lo que organizaciones por los derechos civiles y demandantes han criticado como un ataque contra la libertad religiosa.

En su dictamen, el tribunal para el Quinto Circuito ha aprobado por 12 votos a favor por seis en contra la anulación de la moratoria declarada por una corte inferior. El Tribunal de Apelaciones considera, en líneas generales, que todavía es demasiado pronto para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden dada por el gobernador de Lousiana, Jeff Landry, y defendida por su fiscal general, Liz Murrill.

"Un recurso inmaduro no se madura simplemente porque una de las partes afirme que la acción impugnada sería ilegal según cualquier conjunto concebible de hechos", escribieron los jueces.

En un comunicado publicado en su página web por la Asociación Americana por las Libertades Civiles (ACLU), los abogados de un grupo multirreligioso que se oponía al despliegue del texto ha lamentado la decisión.

"El fallo de hoy (por el viernes) es sumamente decepcionante y obligaría innecesariamente a las familias de las escuelas públicas de Louisiana a participar en un juego constitucional en todos los distritos escolares", han lamentado. "Pero esta lucha no ha terminado. Seguiremos luchando por la libertad religiosa de las familias de Louisiana".

Quienes sí han celebrado la decisión han sido el gobernador Landry y su fiscal. "El sentido común ha vuelto", ha escrito el gobernador en redes sociales antes de felicitar a Murrill, quien a su vez ha indicado que decir que "no matarás ni robarás debería ser objeto de polémica".

"Mi oficina ha emitido una guía clara para nuestras escuelas públicas sobre cómo cumplir con la ley y hemos creado múltiples ejemplos de carteles que demuestran cómo se puede aplicar constitucionalmente. Las escuelas públicas de Louisiana deben cumplir la ley", ha añadido.

En lo que se refiere al resto del país, el estado de Arkansas tiene una ley similar que ha sido impugnada en un tribunal federal, y una ley referida al estado de Texas también entró en vigor el 1 de septiembre. Emn este último caso, algunos distritos escolares de tienen prohibido colgar los mandamientos, de nuevo a instancias particulares de jueces federales, pero la realidad es que ya aparecen en muchas aulas del estado.