Un tribunal de Bosnia conmuta la pena de prisión del líder serbobosnio Milorad Dodik por una multa

El Tribunal de Bosnia y Herzegovina ha anunciado este martes que ha accedido a conmutar la pena a prisión de un año del líder serbobosnio, Milorad Dodik, por una multa, aceptando así la solicitud realizada por el equipo legal del condenado.

"El tribunal, de conformidad con la normativa legal, ha dictado una resolución mediante la cual, tras el informe de la Fiscalía, ha adoptado la (...) propuesta de la defensa y ha sustituido la pena de prisión impuesta a Dodik por una multa", reza un breve comunicado publicado por la corte en su página web.

El Código Penal de Bosnia contempla la posibilidad de sustituir la pena de prisión de hasta un año, donde un día equivale a una multa de 100 marcos bosnios (unos 50 euros). Así, para saldar su año en prisión, Dodik deberá pagar unos 36.500 marcos (alrededor de 18.600 euros).

La sala de apelaciones del Tribunal de Bosnia y Herzegovina confirmó a principios de agosto un año de cárcel y seis meses de inhabilitación contra Dodik por desobedecer las decisiones del Alto Representante europeo, Christian Schmidt, supervisor de los acuerdos de paz.

Tras el dictamen, la Comisión Central Electoral del país balcánico decidió "rescindir" su mandato como presidente de la República Srprska --una de las dos entidades administrativas semiautónomas del país--, a lo que respondió Dodik anunciando un referéndum en el que, según dijo, el pueblo decidirá su mandato.