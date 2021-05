Un tribunal de Catania rechaza enviar a juicio a Salvini por el bloqueo del 'Gregoretti'

Matteo Salvini, líder de la Liga - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la ciudad italiana de Catania ha rechazado enviar a juicio al exministro del Interior Matteo Salvini por el bloqueo de más de un centenar de migrantes en julio de 2019 a bordo del 'Gregoretti', un barco de la Guardia Costera, ya que considera que no hay indicios suficientes que avalen la presunta comisión de delitos.

Salvini, que se sentará a partir de septiembre en el banquillo por el bloqueo del 'Open Arms', ha salvado por ahora el segundo frente judicial y evitará responder por los presuntos delitos de secuestro y abuso de poder.

El juez de instrucción ha entendido --al igual que la Fiscalía y la defensa-- que no ha lugar a abrir juicio oral, después de escuchar a una serie de testigos entre los que se incluyó al ex primer ministro Giuseppe Conte. No obstante, para conocer los detalles de la argumentación judicial habrá que esperar un máximo de 30 días.

"No al proceso porque el hecho no existe. Gracias a los que me han apoyado", ha celebrado el líder de la Liga en su cuenta de Twitter. Antes de conocer la resolución judicial, ya había declarado este viernes que consideraba el caso "una novela fantástica absolutamente vergonzosa", según la agencia Adnkronos.

Salvini ha tenido que responder ante la Justicia por los efectos de su política de 'puertos cerrados', como bautizó a sus planes de tolerancia cero con la llegada de migrantes y refugiados y, en particular, con las actividades de las ONG que rescataban a personas en peligro en el Mediterráneo central. El dirigente ultraderechista introdujo estas medidas durante la etapa de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S).