El Tribunal Constitucional de Ecuador anula dos leyes impulsadas por el presidente Noboa

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Ecuador ha declarado inconstitucionales la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, dos de las iniciativas legislativas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El Tribunal alega un "uso indebido de urgencia económica y por vulnerar unidad de materia, publicidad y deliberación democrática", respectivamente, según recoge el diario ecuatoriano 'El Telégrafo'.

En cambio, el Constitucional ha aprobado incluir una pregunta sobre la legalización de los casinos en el referéndum previsto para el próximo 16 de noviembre, un proceso en el que la población ecuatoriana será también preguntada por la presencia de bases militares extranjeras, la financiación de las organizaciones políticas y la formación de una Asamblea Constituyente.

La corte ha avalado ahora que se consulte a los votantes por la instalación de casinos en hoteles de cinco estrellas, un tipo de negocio que fue prohibido en 2011 durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

"La corte emitió una decisión favorable únicamente sobre la propuesta de consulta popular para autorizar el funcionamiento de casinos en hoteles de cinco estrellas, modulando algunos de sus considerandos con el fin de garantizar la libertad y claridad del elector", ha indicado el tribunal en un mensaje difundido a través de su cuenta en redes sociales.

Así ha bloqueado también la pregunta que pretendía prohibir el uso de nombre/imagen de sentenciados en campañas y descartó que se someta a consulta la expedición de una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por ser materia de ley ordinaria. Además, ha dictaminado que la propuesta para reducir el número de asambleístas puede tramitarse vía enmienda por referendo.

Tras el fallo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha acusado al tribunal de "desproteger a la ciudadanía" y ha pedido ir "más que nunca" a la Constituyente.

"A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano... Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos... Hoy más que nunca, vamos a la Constituyente", ha publicado en su cuenta en X.

Aunque aún no se ha estipulado el contenido definitivo de la papeleta sobre la que votarán los ecuatorianos dentro de dos meses, de momento la corte ha resuelto favorablemente estas tres cuestiones, a las que se suma la consulta para la reforma de la Constitución, que se remonta a 2008.