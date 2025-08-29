El Tribunal Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra

Paetongtarn Shinawatra llega al Tribunal Constitucional para dar testimonio, a 21 de agosto de 2025 - Europa Press/Contacto/Rachen Sageamsak

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Tailandia ha destituido este viernes a la primera ministra del país, Paetongtarn Shinawatra, tras hallar culpable a la mandataria, suspendida previamente desde el 1 de julio, de "negligencia ética grave" por afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro camboyano Hun sen en pleno conflicto entre ambos países.

El dictamen implica que el Consejo de Ministros entero ha sido destituido a petición de un grupo de 36 senadores, responsables de un escrito para que la corte analizara el contenido de la conversación, alegando que constituía una grave falta ética y deshonestidad.

En esta conversación, filtrada el pasado 15 de junio, la primera ministra criticó al general Boonsin Padklang, responsable del Ejército en parte de la frontera con Camboya, por obstaculizar los esfuerzos para relajar la tensión.

Las críticas al Ejército son un tema extremadamente sensible en Tailandia y más si proceden de un miembro del clan Shinawatra. El padre de Paeongtarn, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, fue expulsado del poder en 2006 por los militares, objeto frecuente de sus acusaciones.