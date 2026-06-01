Un tribunal de La Haya rechaza que Reino Unido tenga que indemnizar a Ruanda por cancelar el pacto migratorio

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, pronuncia su discurso en la ceremonia inaugural de la Cumbre sobre Innovación en Energía Nuclear en África.- Europa Press/Contacto/Cyril Ndegeya

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya ha rechazado este lunes la demanda de indemnización de Ruanda contra Reino Unido, desestimando que hubiera un incumplimiento del pacto migratorio, tras cancelar Londres el acuerdo que contemplaba el envío al país africano de solicitantes de asilo llegados a territorio británico.

En el fallo dado a conocer este lunes, el tribunal internacional indica que, por mayoría, rechaza la reclamación de Ruanda, que pedía 100 millones de libras esterlinas, alrededor de 115 millones de euros, relativo a los acuerdos migratorios suscritos con Londres que fueron anulado por el primer ministro británico, Keir Starmer, a su llegada al Ejecutivo.

En concreto tumba dos peticiones de indemnización relativas a distintos años del acuerdo, que ascendía a la citada cifra. También echa atrás un ajuste de forma proporcional de 10,4 millones de libras esterlinas, unos 12,06 millones de euros, por el incumplimiento en futuros años.

Igualmente, desestima la reclamación de incumplimiento de varios artículos del acuerdo por parte de Reino Unido y decide que cada parte asumirá los costes de su propia representación legal, mientras que los costes del arbitraje serán sufragados por igual.

El pacto migratorio con Ruanda generó enorme polémica, además de un proceso judicial en Reino Unido, convertido en una medida estrella del Gobierno del conservador Rishi Sunak, si bien solo un puñado de migrantes fueron deportados y Starmer desechó el plan poco después de asumir el cargo tras criticar que el anterior Ejecutivo hubiera dado luz verde a este pacto.

Por su lado, Ruanda alega que hizo inversiones significativas en el marco del pacto y ha acusado a Londres de no cumplir con sus compromisos.