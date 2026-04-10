Un tribunal militar ruso condena a 19 años de prisión al ex viceministro de Densa Pavel Popov por corrupción

Imagen del ex viceministro de Defensa ruso Pavel Popov durante la lectura de su sentencia por corrupción. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar ruso ha condenado a 19 años de prisión al ex viceministro de Defensa Pavel Popov y a pagar 85 millones de rublos (940.000 euros aproximadamente) por un delito de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de unas instalaciones temáticas del Ejército Rojo.

La sentencia también ha implicado la retirada de su rango militar como general retirado del Ejército, así como las condecoraciones que ha recibido durante una trayectoria en las Fuerzas Armadas de cinco décadas.

Asimismo, el tribunal ha satisfacido las demandas civiles presentadas por el Ministerio de Defensa y el Parque Patriota --las instalaciones de las que se encargaba-- y le ha obligado a pagar indemnizaciones por valor de 365.000 euros, informa la agencia rusa de noticias Interfax.

Popov ha escuchado el veredicto por videoconferencia desde el centro de detención provisional en el que se encuentra desde que fuera detenido en agosto de 2024, en el marco de una campaña contra la corrupción dentro del Ministerio de Defensa, coincidiendo con la llegada de su nuevo titular entonces, Andrei Belousov.

Se sumó así a decenas de altos cargos cesados y detenidos, en la que ha sido una de las mayores limpias de este tipo en Rusia en los últimos años. Entre ellos se encuentra el otrora viceministro y considerado uno de los hombres de confianza del exministro Sergei Shoigu, Tumur Ivanov, condenado a trece años por corrupción.

De acuerdo con la investigación, Popov se enriqueció a expensas del Parque Patriota --unas instalaciones temáticas sobre el Ejército ruso y la victoria soviética en la II Guerra Mundial-- cuando ejercía como responsable de su mantenimiento y desarrollo, a través de la adquisición de bienes e inmuebles.

Popov, así como el director del Parque Patriota, Viacheslav Ajmedo, y Vladimir Shesterov, subdirector de la Dirección General de Desarrollo Innovador del Ministerio de Defensa, fueron acusados de robar más de 25 millones de rublos (unos 276.000 euros).