Un tribunal de Polonia avala reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembro de la UE

Archivo - Imagen de archivo de una protesta a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ en Polonia. - Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Administrativo de Polonia ha dictaminado este viernes que deben reconocerse los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados de forma legal en otros países miembro de la Unión Europea, por lo que deben ser inscritos en el Registro Civil de Polonia.

Esta histórica decisión a favor de las personas LGTBIQ ha salido adelante después de que una pareja de dos hombres polacos que contrajo matrimonio en Alemania en 2018 presentara un recurso ante la negativa de un tribunal de menor instancia a registrar su matrimonio.

Ahora, la corte a dispuesto que las autoridades deben incluir este matrimonio en el registro, de acuerdo con la jurisprudencia europea y a pesar de que este tipo de uniones no están reconocidas legalmente en Polonia, que no reconoce legalmente los matrimonios igualitarios ni las uniones civiles, según informaciones de la agencia de noticias polaca PAP.

A la pareja se le había denegado previamente el reconocimiento en Polonia. El fallo judicial llega tras una decisión de 2025 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que los Estados miembro están obligados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países de la UE, incluso si la legislación nacional no permite dichas uniones.

El tribunal polaco ha revocado así decisiones adoptadas con anterioridad por parte de un tribunal administrativo de Varsovia, la capital, y de funcionarios del Registro Civil, y ha ordenado que el matrimonio se inscriba en un plazo máximo de 30 días. La corte establece que interpretar de otra forma la Constitución podría entrar en conflicto con los principios que prohíben la discriminación, incluso por motivos de orientación sexual.