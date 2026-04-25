El Tribunal Supremo Federal de Brasil ratifica la detención del expresidente de Banco do Brasilia

Archivo - Paulo Henrique Costa, del BRB, durante el XIV Foro de Inversión LIDE Brasil, celebrado en el Harvard Club de Nueva York en el marco de la Semana Brasileña, al que asistieron políticos y empresarios brasileños de todos los ámbitos. - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF) ha ratificado este viernes la detención preventiva del expresidente del Banco de Brasilia (BRB), Paulo Henrique Costa, acusado de fraude por presuntamente aceptar 24 millones de euros en bienes inmuebles tras la absorción del BRB de Banco Master.

La segunda sala del TSF ha confirmado por cuatro votos a cero que Costa continuará en prisión mientras continúe la investigación. El Tribunal, presidido por André Mendonça, ha completado la cuarta fase de la 'Operación Cumplimiento Cero', por la cual el juez ha podido observar "fuertes indicios" de que Costa actuó como el "verdadero representante" de Vorcaro, el expropietario de Banco Master, según ha recogido el diario brasileño 'O Globo'.

El expresidente del BRB fue arrestado el pasado 16 de abril por presuntamente actuar en favor de la compra de Master a cambio de intereses. De acuerdo con la Policía Federal, la contraprestación habría sido "el pago de sobornos".

Según Mendonça, en declaraciones recogidas por el mismo medio, la detención preventiva de Costa tenía como objetivo garantizar el orden económico, la correcta conducción de la investigación penal y la futura aplicación del derecho penal, citando pruebas de la continuidad de la actividad delictiva.

"La detención impide la destrucción o alteración de pruebas; la coordinación de testimonios con otros miembros de la organización criminal; la ocultación de bienes y documentos comerciales; así como la operación de empresas fantasma", ha argumentado el juez tras el arresto.