El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica a Caryslia Beatriz Rodríguez como nueva presidenta

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela - TRINUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez ha sido ratificada este lunes como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en un acto en el cual también se ha designado a Elías Rubén Bittar Escalona y a Tania D'Amelio Cardiet como vicepresidentes primero y segunda de la alta corte, respectivamente.

El nombramiento de los nuevos miembros de la junta directiva de este máximo tribunal venezolano ha venido acompañado de la incorporación de otros togados suplentes para cubrir las vacantes generadas por los últimos procesos de jubilación aprobados en el órgano judicial.

"La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectuó hoy la incorporación de las magistradas y magistrados suplentes para ocupar las vacantes generadas por las jubilaciones recientemente aprobadas. Todo ello, en espera de la culminación del proceso que lleva actualmente el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional", ha indicado el TSJ en una nota de prensa.

En este acto han sido así conformadas las salas Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación social, según reza el referido comunicado del Tribunal Supremo de Justicia del país latinoamericano.