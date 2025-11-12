Un tribunal de Túnez condena en rebeldía a 25 de prisión a un exdiputado del partido Al Karama

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha condenado este martes a 25 de prisión al exdiputado Maher Zid, del partido Al Karama (Dignidad, en árabe) y quien se encuentra en paradero desconocido, al considerarlo culpable de varios cargos de contra el Estado en base a unas publicaciones difundidas en redes sociales.

Así lo ha decidido la sala penal especializada en casos de terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, después de que la Fiscalía abriera una investigación contra este periodista que ha representado a la formación islamista en el Parlamento tunecino, y sobre el que ya pesaban sentencias de cárcel por ofender en redes sociales al expresidente del país norteafricano Beji Caid Essebsi (2014-2019), según ha recogido la emisora Mosaique.

Zid ha tildado la condena de "injusta" en un breve mensaje en su cuenta de la red social Facebook en el que ha denunciado que "el total de las sentencias dictadas en mi contra por los tribunales del golpe de Estado asciende a 100 años, 55 de los cuales son de ejecución inmediata".

Al hilo, se ha mostrado "a la espera de más desarrollo, prosperidad y dignidad para el pueblo tunecino por parte de la autoridad golpista", aludiendo al actual presidente tunecino, Kais Saied, quien hace ya más de cuatro años disolvió el Gobierno y suspendió el Parlamento --dominado por Ennahda y posteriormente disuelto para arrogarse todas las competencias en una acción considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.

En este contexto, el Frente de Salvación Nacional (FSN) --que aglutina a decenas de partidos y organizaciones, entre ellos Ennahda-- lleva meses exigiendo la dimisión de Saied, especialmente después de que las legislativas de 2022 se saldaran con una tasa de participación menor al diez por ciento.