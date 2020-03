La 'troika' aplaude la formación del gobierno de unidad y pide la aplicación "total" del acuerdo de paz en Sudán del Sur

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los países de la 'troika' han aplaudido la formación del gobierno de unidad en Sudán del Sur y han reclamado la "puesta en marcha en su totalidad" del acuerdo de paz alcanzado a finales de 2018 para poner fin al conflicto en el país africano.

La 'troika', integrada por Estados Unidos, Noruega y Reino Unido ha destacado "el nombramiento de mujeres en varios ministerios clave" y han pedido "todas las medidas necesarias" para que se cumpla la cuota mínima del 35 por ciento de representación femenina en la Administración, algo que ahora no ocurre.

"Las expectativas de la población de Sudán del Sur son altas y el camino hacia adelante está marcado por los desafíos", han reconocido, antes de abogar por "trabajar juntos" al gobierno de unidad y otros actores "para garantizar que sus actos y palabras inspiran colaboración y confianzas".

Así, han manifestado que "el liderazgo al trabajar juntos, realmente unidos, puede poner al país firmemente en el camino hacia la paz y la prosperidad", al tiempo que han hecho referencia al "desafío temprano y sin precedentes" que supone la pandemia de coronavirus.

La 'troika' ha expresado además su deseo de trabajar "de cerca" con el gobierno de unidad y ha hecho hincapié en que el foco debe estar en la unificación de las fuerzas de seguridad, el fin de la corrupción, la creación de un espacio político e instituciones democráticas, respetar los Derechos Humanos y poner en marcha los mecanismos de justicia de transición.

Por ello, han aplaudido la renovación del mandato de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y han incidido en que "tendrá un papel clave que jugar en esta fase crítica".

"La población de Sudán del Sur ha esperado mucho tiempo para la llegada de la paz y tener un gobierno que ponga sus necesidades por delante. Los líderes políticos del país tienen una deuda de garantizar que esta espera no ha sido en vano", han remachado.

LA REUNIFICACIÓN DE FUERZAS

La ministra de Defensa, Angelina Teny, ha recalcado que trabajará duro para lograr un Ejército unificado lo antes posible, según ha informado la emisora sursudanesa Eye Radio.

Teny, esposa del antiguo líder rebelde y actual vicepresidente primero, Riek Machar, se convirtió la semana pasada en la primer mujer en ocupar la cartera de Defensa en el país africano.

"Vamos a estar trabajando juntos, no separados, sino como un único gobierno para ver si el proceso de unificación se logra sin incidentes y lo antes posible", ha sostenido.

Asimismo, ha prometido trabajar para garantizar una mejora de la situación de los soldados, tras las numerosas quejas sobre la falta de suministros, especialmente alimentos y medicinas, entre la tropa.

Uno de los principales desafíos a los que hará frente será lograr que las partes enfrentadas en el conflicto se reconcilien y que acepten su liderazgo, tras haber estado años del lado de las fuerzas sublevadas contra el Gobierno.

DESERCIONES EN EL GRUPO DE MACHAR

En otro orden de cosas, el jefe del Estado Mayor del grupo de Machar, Simon Gatwech Dual, ha afirmado su apoyo al ahora vicepresidente, en medio de las deserciones en el ala militar de la formación.

James Koang Chuol, quien era el 'número dos' del Estado Mayor del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), anunció el martes que abandonaba las filas del grupo junto a otros tres generales rebeldes para pasarse al bando del presidente, Salva Kiir.

Koang Chuol, que se convirtió así en el primer alto cargo en abandonar el SPLM-IO desde la formación el 12 de marzo del gobierno de unidad, argumentó que "el movimiento se ha desviado de su misión" y defendió la necesidad de unirse a las fuerzas de seguridad "para aplicar el acuerdo de paz".

"Hemos dimitido porque los oficiales están siendo abandonados. Además, la reciente formación del Gobierno no se hizo de la forma adecuada", dijo, antes de denunciar la existencia de nepotismo en el nombramiento de Teny al frente del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, Gatwech Dual ha reafirmado su apoyo a Machar y ha agregado que "todas las fuerzas" del SPLM-IO "están en sus ubicaciones y campamentos de entrenamiento". "No hay ningún problema", ha asegurado, en declaraciones concedidas a la emisora Radio Tamazuj.

En este sentido, ha argüido que las deserciones no afectarán al grupo y ha hecho hincapié en que "no ve razones" para que continúen. "La distribución de carteras como parte del acuerdo de paz estaba en manos de los políticos, no de los oficiales militares", ha defendido.

ENTRENAMIENTO DE LAS FUERZAS DEL SPLM-IO

"Estoy trabajando para garantizar que todas mis fuerzas son entrenadas junto a las tropas gubernamentales", ha dicho Gatwech Dual, quien ha argumentado que no se ha desplazado a la capital, Yuba, porque las fuerzas del SPLM-IO "están aún recibiendo entrenamiento militar".

De esta forma, ha pedido a todas las partes firmantes del acuerdo de paz que aceleren la aplicación de los acuerdos de seguridad para garantizar la reunificación de las fuerzas y ha reiterado que él personalmente "está siguiendo lo estipulado en el acuerdo de paz".

"Pido al presidente, Salva Kiir, que acelere la aplicación de los acuerdos de seguridad, ya que los recursos están en su mano", ha manifestado, antes de advertir de que los acuerdos políticos podrían derrumbarse si no hay una reforma del sector de seguridad en el país africano.

Entre los retos pendientes figura también atender las necesidades de un país en el que más de la mitad de la población vive bajo la amenaza del hambre tras varios años de conflicto.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur advirtió a finales de febrero de que las partes enfrentadas han dejado sin comida de forma "deliberada" a la población por razones de índole étnica o política, lo que podría constituir un crimen de guerra o contra la Humanidad.