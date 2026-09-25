Trump acusa a CNN y MSNOW de negarse a cubrir la llegada de Xi tras impedir el acceso a sus periodistas

Equipos periodísticos de múltiples cadenas de televisión de EEUU en los exteriores del jardín de rosas de la Casa Blanca - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a las cadenas CNN y MSNOW de negarse a cubrir la llegada a la Casa Blanca de su par chino, Xi Jinping, después de que los servicios de la sede presidencial hayan impedido la entrada de los reporteros de ambas televisiones, así como de un productor de CNN, según han denunciado cada una de ellas.

"La CNN y la MSDNC (MSNOW), para demostrar lo falsas que son, se han negado hoy a cubrir uno de los eventos más importantes y hermosos que han tenido lugar en muchos años: la llegada a la Casa Blanca del muy respetado presidente de China, Xi Jinping, y de su hermosa esposa, la señora Peng", ha asegurado Trump en redes.

En jefe del Gobierno republicano ha afirmado que el acto "estaba hecho para la televisión", pero que, "como son 'noticias falsas' y sabían lo bueno que iba a ser, no querían que se le diera el mérito a 'Trump', (así que) se negaron". Además, ha agregado que "los medios de comunicación estarán presentes" en la cena oficial unas horas después.

No obstante, tanto CNN como MSNOW han denunciado impedimentos a sus profesionales para acceder a la Casa Blanca. CNN, por su parte, ha señalado que cuando un reportero y un productor intentaron acceder al acto, un responsable de prensa les impidió la entrada y les dijo que "hablaran con" el director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Alegan, además, que la Casa Blanca solicitó los nombres para las acreditaciones para la llegada de Xi el miércoles por la tarde, a lo que la cadena respondió con los nombres de un equipo formado por un reportero, un productor y un equipo de cámara, en línea con su cobertura habitual de los actos de la Casa Blanca. Sin embargo, la Casa Blanca comunicó a la CNN apenas una hora antes de la hora de llegada de Xi que podía cubrir el acto sólo con un fotoperiodista y un técnico de sonido.

La CNN, en respuesta a la exclusión de su equipo editorial --un periodista y un productor--, ha comunicado de manera infructuosa a la Casa Blanca que desea cubrir el acto con presencia editorial.

De igual manera, la televisión MS NOW ha denunciado que a su periodista en la Casa Blanca Laura Barrón-López también se le ha impedido entrar en las dependencias presidenciales para la llegada de Xi, tras solicitar la correspondiente acreditación pero no recibir respuesta. "Habla con Steven", le indicó un trabajador de la Casa Blanca a la reportera al preguntarle ésta por qué no se le permitía acceder.

La noticia llega horas después de que la Casa Blanca haya vuelto a impedir la entrada a los periodistas de CNN, MSNOW y del diario 'Politico', a pesar de la orden judicial emitida a primera hora y que obliga al Gobierno estadounidense a restablecer de inmediato las acreditaciones dadas a estos medios de comunicación.

Los periodistas afectados han pedido una vista judicial con el juez Tim Kelly --que emitió la orden, que dejaba en suspenso el veto durante 14 días en un duro revés para el presidente, Donald Trump--, según ha recogido Politico, que ha recogido que la Casa Blanca permitió el acceso a los tres medios horas antes de volver a denegárselo a las dos televisiones para la recepción de Xi.