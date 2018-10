Trump acusa a las compañías de redes sociales de "silenciar a millones de personas"

Actualizado 24/08/2018 14:14:09 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a los "gigantes" de las redes sociales de "silenciar a millones de personas" cerrando sus cuentas, alegando que corresponde a la ciudadanía saber averiguar "lo que es real y lo que no".

Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!