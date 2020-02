Trump admite que cesará a altos cargos desleales y niega que le informaran de injerencia rusa a favor de Sanders

Dice que si no gana las presidenciales, habrá un "desplome financiero"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este martes que las agencias de Inteligencia norteamericanas le hayan informado de la injerencia de Rusia para favorecer a Bernie Sanders en la carrera demócrata para la nominación presidencial, al tiempo que ha avanzado que la Casa Blanca cesará a varios altos cargos considerados desleales con el mandatario.

En rueda de prensa en Nueva Delhi junto al primer ministro indio, Narendra Modi, Trump ha descartado que haya recibido información de los servicios de Inteligencia estadounidenses alertando de la injerencia de Rusia para favorecer a Sanders. "Creo que probablemente lo filtró Schiff... Schiff lo filtró", ha señalado, en referencia al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, uno de los principales impulsores de la investigación del proceso de 'impeachment' contra Trump.

Ante la pregunta de si le diría a Rusia que no quiere que le ayude las próximas elecciones presidenciales, Trump ha respondido que no necesita ayuda para imponerse en la cita con las urnas. "No necesito ayuda de ningún país y no he recibido ayuda de ningún país", ha señalado el mandatario estadounidense, que sigue negando que Rusia interfiriera en las presidenciales de 2016 para favorecerle.

El presidente estadounidense también ha confirmado que la Casa Blanca tiene en marcha un proceso para despedir a altos cargos que son considerados como desleales al presidente aunque ha matizado que no serán "muchas" personas las cesadas.

Minutos antes de la rueda de prensa, en un encuentro con empresarios, el presidente norteamericano se ha referido a las próximas elecciones presidenciales y se ha mostrado convencido de que conseguirá la victoria en las urnas el 3 de noviembre.

"Cuando ganemos, creo que el mercado va a subir como un cohete", ha asegurado, antes de vaticinar que si Bernie Sanders se convierte finalmente en el candidato presidencial del Partido Demócrata hará que los mercados "bajen". "Si no gano yo, van a ver un desplome financiero como nunca se ha visto", ha argumentado. Sobre el proceso de primarias del Partido Demócrata, ha afirmado que no cree que concluya con un candidato "muy inspirador".