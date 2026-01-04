Trump advierte a Rodríguez de que "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Nicole Combea - Pool via CNP

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumirá conforme a la legalidad venezolana las funciones presidenciales, de que "pagará un precio más alto" que el presidente Nicolás Maduro, apresado la madrugada del sábado en una incursión militar en Caracas, en el caso de que no haga "lo correcto".

"Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", ha afirmado Trump en una entrevista telefónica con la revista 'The Atlantic' publicada este domingo.

El mandatario estadounidense ha señalado que no tolerará el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la intervención militar estadounidense para la captura de Maduro, en claro contraste con las declaraciones del sábado, cuando aseguró que Rodríguez tenía disposición a colaborar.

Así, ha defendido la necesidad de un cambio de régimen y una reconstrucción de las instituciones en Venezuela. "Reconstrucción, cambio de régimen, como quieras llamarlo. Es mejor eso que lo que tenemos ahora mismo. No puede ir a peor", ha argüido.

"La reconstrucción no es algo malo en el caso de Venezuela. El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre lo mires por donde lo mires", ha afirmado.

El inquilino de la Casa Blanca defiende que Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental, pero en el caso de la captura de Maduro ha apuntado que no se debe meramente a motivos geográficos. "No es el hemisferio. Es el país. Son países individuales", ha argumentado.

De hecho, Trump ha indicado que puede que esta no sea la última intervención estadounidense en otros países y ha mencionado expresamente a la Groenlandia danesa. "Nosotros necesitamos Groenlanda. Absolutamente", ha afirmado y ha expuesto como motivo que está "rodeada por barcos rusos y chinos".

Trump ha emplazado a otros a decidir lo que implica para Groenlandia la incursión en Venezuela. "Van a tener que verlo por sí mismos. Yo de verdad que no lo sé (...). Entonces (el sábado) no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa", ha remachado.