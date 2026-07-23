Trump afirma que el acuerdo de cooperación nuclear con Riad está sujeto al apoyo a los Acuerdos de Abraham

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que el histórico acuerdo de cooperación nuclear pactado con las autoridades saudíes está "sujeto" a los Acuerdos de Abraham, unos pactos mediados por Washington para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

"El acuerdo nuclear civil entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudí y que afectará únicamente al uso no militar de esta energía (...) será aprobado, pero estará totalmente sujeto a que Arabia Saudí se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", ha indicado Trump en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha matizado que este pacto "no contempla el enriquecimiento" de material alguno por parte de Riad.

Así, el jefe de la Casa Blanca ha defendido que Estados Unidos "no se opone a las instalaciones nucleares civiles (que no estén encaminadas al enriquecimiento de material)".

La Administración del expresidente estadounidense Joe Biden había condicionado en su momento la cooperación nuclear con Arabia Saudí al hecho de que este reconociera a Israel, si bien voces críticas con el presidente Trump apuntan ahora a que esta condición se había retirado de la mesa.

Los Acuerdos de Abraham se refieren a los pactos de normalización de relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán --si bien este último no los ha ratificado aún--. Todos estos se sumaron durante el primer mandato de Trump a los acuerdos de paz que ya ha firmado Israel con otros países árabes, como Jordania o Egipto.

El acuerdo fue firmado la víspera por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y su homólogo saudí, Abdulaziz bin Salmán, y facilitará el acceso de las empresas estadounidenses al programa de energía nuclear de Arabia Saudí, lo que "beneficiará a la industria, los trabajadores y las cadenas de suministro de Estados Unidos, al tiempo que ayudará a satisfacer las necesidades energéticas saudíes".

Según ha detallado el Departamento de Energía estadounidense, el acuerdo --que tendrá ahora que ser revisado por el Congreso-- "sienta las bases legales para una asociación multimillonaria que durará décadas y que promoverá varios objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear".