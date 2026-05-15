Trump afirma que descartó la última propuesta de Irán porque "no le gustó la primera frase"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que descartó la última propuesta planteada por Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo debido a que "no le gustó la primera frase del documento", que ha vuelto a tildar de "inaceptable".

"La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable", ha dicho en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras una "histórica" visita a China, donde se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping.

Así, se ha mostrado abierto sin embargo a una suspensión por parte de Irán de su programa nuclear durante 20 años, si bien ha pedido un "nivel de garantías" por parte de Teherán que garantice que "son 20 años reales", al tiempo que ha reiterado su interés en retirar el "polvo nuclear" tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes.

"Dijeron que no pueden retirarlo, porque no tienen la tecnología", ha asegurado, antes de apuntar que las autoridades iraníes le trasladaron que "los únicos que pueden retirarlo son China y Estados Unidos", dado que son los únicos países que contarían con estos medios técnicos.

Trump ha recalcado además que solo aceptó el alto el fuego del 8 de abril "a petición de otros países", especialmente Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, y a que el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz "es muy efectivo", por lo que considera que no es necesaria la vía militar en este contexto.

Por otra parte, ha insistido en que logró "una victoria militar total" en la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán y ha cargado contra los medios de comunicación de "hablan de ello de forma incorrecta", tras informaciones en las últimas semanas que minimizan el impacto de los ataques sobre las capacidades iraníes.

"Acabamos con su toda su Armada, con toda su Fuerza Aérea, todo su armamento antiaéreo, todos sus radares, todos sus líderes, todos los líderes de segunda y tercera fila. Ahora están muy confundidos", ha argüido, al tiempo que ha acusado de "traición" a los medios que afirman que a Irán "le va bien a nivel militar".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.