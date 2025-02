Trump anuncia que revocará "inmediatamente" el acceso del expresidente Biden a información clasificada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exmandatario, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Kenny Holston/The New York T

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que revocará "inmediatamente" el acceso a información clasificada de los informes de la inteligencia estadounidense al exmandatario Joe Biden (2021-2025).

"No es necesario que Joe Biden siga teniendo acceso a información clasificada. Por lo tanto, estamos revocando inmediatamente las autorizaciones de seguridad de Joe Biden, y deteniendo sus sesiones informativas diarias de Inteligencia", ha aseverado el magnate en la red social Truth Social, que él mismo promulgó.

En este sentido, Trump ha dicho que "él (Biden) sentó este precedente en 2021, cuando ordenó a la Comunidad de Inteligencia (CI) que impidiera" al expresidente "acceder a detalles sobre Seguridad Nacional.

Trump ha añadido que a Biden no se le puede "confiar información sensible", y ha citado un informe del consejero especial Robert Hur, que el año pasado dijo que Biden manejó mal información clasificada, pero que las pruebas no respaldaban la presentación de cargos.

Biden, en 2021, dijo que rescindiría el acceso de Trump a las sesiones informativas de seguridad, citando el "comportamiento errático" de Trump, y alegó que su decisión no estaba relacionada con la violencia del 6 de enero en el Capitolio.

"Joe, estás despedido", ha concluido Trump.