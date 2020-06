Trump anuncia que volverá a remitir al Supremo su propuesta para eliminar la protección a jóvenes inmigrantes

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que volverá a remitir al Tribunal Supremo su propuesta para abolir las protecciones a los jóvenes inmigrantes bajo el argumento de que la máxima instancia judicial del país no le ha denegado su propuesta, sino más bien la forma actual bajo la que se ha presentado.

"El Supremo nos ha invitado a volver a presentar nuestra propuesta. No hemos ganado ni perdido nada. Han dado una 'patada a seguir', como en un partido de fútbol americano (donde espero que se pongan en pie para saludar a nuestra bandera", ha hecho saber Trump en su cuenta de Twitter.

La última parte de este mensaje iba referida a las protestas contra el símbolo nacional abanderadas por el jugador Colin Kaepernick, que hincó su rodilla en 2016 para protestar contra la brutalidad policial, una crisis de nuevo relevante tras la muerte en mayo durante una detención policial del ciudadano de raza negra George Floyd.

De vuelta al dictamen del Supremo, Trump ha reiterado que tiene intención de enviar "un nuevo documento mejorado" al tribunal en el que se detalla su intención de tratar a estos jóvenes "mucho mejor que los demócratas que no hacen nada" sobre el denominado programa de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El Supremo, de mayoría conservadora, determinó que los planes de Trump que darían vía libre a la deportación de miles de personas son ilegales. El presidente del tribunal, el magistrado conservador John Roberts, ha argumentado que el Gobierno ha actuado de forma "arbitraria y caprichosa" en este asunto, según la cadena CBS.

Roberts ha esgrimido en nombre de la mayoría que el tribunal no ha entrado a valorar la decisión política tras la continuidad o la derogación del DACA, sino solo si las autoridades han sido capaces de ofrecer "una explicación razonada" sobre una medida de este calibre.

En su último mensaje sobre el tema, Trump ha insistido en que los demócratas no han colaborado en lo más mínimo para lograr un consenso sobre el futuro del programa. "Llevan dos años negándose a negociar. Han abandonado el DACA. Y según la decisión del Supremo, los demócratas no pueden ampararse en este programa, ¡así que no han ganado nada!", ha añadido.