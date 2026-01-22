Trump asegura que una "flota enorme" se dirige hacia Irán: "Estamos vigilando"

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Peng Ziyang

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que está vigilando muy de cerca a las autoridades iraníes por la represión de las recientes protestas, si bien ha hecho público que una "flota enorme" se dirige hacia Irán.

"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla", ha dicho en declaraciones al prensa a bordo del 'Air Force One' a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.

Estas nuevas declaraciones llegan horas después de que el propio Trump afirmara que esperaba que no fueran necesarias "mayores acciones" contra Irán y asegurara que sus amenazas a Teherán en este sentido llevaron a la anulación de la ejecución de más de 800 manifestantes, extremo desmentido por el país centroasiático.

En su primer balance oficial de víctimas mortales en el marco de las manifestaciones, las autoridades iraníes han cifrado esta semana en más de 3.000 los muertos, a pesar de que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.