Trump asegura que tomó la "decisión correcta" en su acuerdo con Putin sobre el diésel ruso

Donald Trump - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este lunes su acuerdo anunciado el pasado viernes, por el que Rusia suministrará millones de toneladas de su diésel al mercado global y al estadounidense, alegando que es positivo para sus ciudadanos y ha asegurado que la Unión Europea ha llegado a pagar a Moscú "250.000 millones de dólares por energía".

"La Unión Europea pagó a Rusia 250.000 millones de dólares (224.000 millones de euros) por energía, y los medios de comunicación que difunden noticias falsas no quieren ni oír hablar de ese tema", ha señalado en sus redes sociales. "Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense: ¡Siempre, Estados Unidos primero!", ha remachado el inquilino de la Casa Blanca.

Sus declaraciones llegan después de que un grupo de senadores tanto republicanos como demócratas hayan instado este domingo a Trump a "dar marcha atrás" en este acuerdo que del que el presidente presumió días antes como "trascendental", aduciendo el incumplimiento de una ley que prohíbe las importaciones de energía rusa hasta que Moscú ponga fin a su guerra en Ucrania.

Trump anunció el pasado viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.