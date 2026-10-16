Trump confiesa que se está replanteando a Katie Zacharia como portavoz porque los medios "la hacen sufrir"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta ya sustituir a su flamante portavoz, Katie Zacharia, a la que contempla "para otro cargo en la administración" tras su pobre rendimiento ante los micrófonos durante su primera rueda de prensa de esta semana y una polémica sobre su currículum laboral.

Zacharia se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, pero no tiene licencia para ejercer la abogacía en ningún estado de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca ha justificado el uso de su título argumentando que se debe a su formación académica y a su experiencia laboral previa en un bufete de abogados en China.

En una entrevista a la cadena Fox News, donde se ha desempeñado como comentarista, matizó que se consideraba "abogada pero no letrada", distinción que, en realidad, no es reconocida por la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

Así las cosas, Trump ha explicado este viernes su intención de "hablar con ella" cuando vuelva de su próximo mitin de esta noche en el estado de Georgia. "No creo que Katie deba sufrir como está sufriendo a manos de la prensa", ha indicado.

"Le dije que creo que es mejor que sea feliz. No estoy seguro de que puedas ser feliz en este trabajo. No hay nada fácil en este trabajo", ha añadido antes de concluir que Zacharia probablemente seguirá en la Administración "pero en un papel más agradable".

A los pocos minutos de que Trump se subiera al helicóptero, fuentes de la Casa Blanca han confirmado a Fox News, CNN y The New York Times que Zacharia, efectivamente, ha sido despedida, sin dar por ahora más detalles.