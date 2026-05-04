Trump confirma ataques contra siete lanchas rápidas iraníes e invita a Corea del Sur a sumarse a "la misión"

Archivo - Cuenta de Donald Trump en Truth Social - Europa Press/Contacto/Avishek Das - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que las fuerzas estadounidenses han "derribado" siete lanchas rápidas iraníes en el marco de lo que denomina Proyecto Libertad, una iniciativa para guiar a los buques mercantes atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Hemos derribado siete pequeñas embarcaciones o, como les gusta llamarlas, lanchas rápidas. Es todo lo que les queda", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"Irán ha realizado algunos disparos contra países no implicados, incluido un buque mercante surcoreano. Quizás es el momento de que Corea del Sur se sume a la misión", ha planteado Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que "hasta el momento no hay ningún otro caso de daños en el Estrecho".

Trump ha mantenido además una conversación con un periodista de la cadena estadounidense Fox News en la que ha advertido de que si Irán ataca a los buques del Proyecto Libertad, serán "borrados de la faz de la Tierra" y ha insistido en el carácter humanitario de la iniciativa, dirigida a liberar a los 20.000 marineros afectados.

Además, ha asegurado que ahora las autoridades iraníes son "mucho más maleables" en el sentido de que se ha facilitado la negociación gracias a la presión de Estados Unidos con el bloqueo naval de los puertos iraníes. Este bloqueo es "la mejor maniobra militar de la historia" para Trump.

Las alternativas para Teherán son "un acuerdo de buena fe" o "la reanudación de las operaciones de combate" y ha advertido de que las bases estadoundienses en todo el mundo ya se están preparando para ello.