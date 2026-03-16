Trump cree que tendrá "el honor" de "tomar o liberar Cuba"

El presidente estadoundiense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado este lunes que será quien tenga "el honor" de "tomar Cuba" en referencia a su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa.

Un periodista ha preguntado a Trump durante un acto en la Casa Blanca si la estrategia con Cuba sería similar a aplicada en Venezuela o Irán. "No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada", ha indicado.

De inmediato, ha asegurado que "creo que tendré el honor de tomar Cuba". "Ese sería un gran honor", ha planteado. Otro periodista le ha pedido más explicaciones sobre la expresión "tomar Cuba": "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad".

Trump ha insistido en la debilidad de Cuba, de su dirigencia, y ha subrayado que se trata de "una nación muy debilitada". Sin embargo, ha resaltado que se trata de "una isla hermosa" con "gran gente" y ha recordado que muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos han prosperado.

"Conozco a muchas personas de Cuba que fueron tratadas terriblemente y son personas muy emprendedoras. Vinieron aquí y se hicieron ricos", ha apuntado. "Un amigo mío empezó sin nada y ahora es el mayor dueño de gasolineras del país. Es cubano", ha señalado.

Muchos de esos cubanos aspiran a regresar a la isla. "Su familia quiere volver a Cuba de visita. No han regresado en 50 años. Muchos cubanos dicen que les gustaría volver", ha resaltado.

Este mismo lunes Cuba ha sufrido un apagón total de la red eléctrica. Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.