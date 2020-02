Trump defiende su "derecho" a pedirle al fiscal general que interceda en un caso penal

Publicado 14/02/2020 14:49:12 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que tiene "derecho" a pedirle al fiscal general, William Barr, que interceda en un caso penal, en plena polémica por el papel de la Fiscalía en el juicio contra el estratega republicano Roger Stone, que fue condenado por mentir al Congreso y manipular testigos, entre otros cargos.

Los fiscales solicitaron esta semana que Stone fuese condenado a una pena de entre siete y nueve años, pero el Departamento de Justicia se desmarcó con un segundo documento en el que abogaba por una condena menor, horas después de que Trump criticase públicamente la primera petición.

Barr admitió el jueves en una entrevista a ABC News que los constantes tuits de Trump a veces hacen "imposible" su trabajo, pero negó una petición expresa del presidente en relación a un procedimiento criminal.

Trump se ha hecho eco este viernes de esta parte de la entrevista --"el presidente nunca me ha pedido que hiciese nada en un caso penal"-- para defender sus supuestas competencias. "Esto no significa que, como presidente, no tenga legalmente derecho, aunque he elegido no hacerlo", ha señalado en Twitter.