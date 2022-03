Trump dice estar "sorprendido" con la decisión de Putin de invadir Ucrania

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, y el expresidente de EEUU Donald Trump - WHITE HOUSE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado estar "sorprendido" con la decisión de invadir Ucrania del presidente de Rusia, Vladimir Putin, un hombre "cambiado", ha dicho, del que pensó que estaba "negociando" cuando reunió las tropas rusas en torno a sus fronteras.

"Estoy sorprendido. Pensé que estaba negociando cuando envió sus tropas a la frontera. Pensé que era una forma difícil de negociar, pero una forma inteligente. Pensé que iba a lograr un buen trato como todos los demás hacen con Estados Unidos y con las otras personas con las que tienden a tratar", ha dicho Trump en una entrevista para la revista 'Washington Examiner'.

"Luego entró y creo que ha cambiado. Creo que ha cambiado. Es algo muy triste para el mundo. Ha cambiado mucho", ha parecido lamentar Trump, quien ha rechazado, tal y como algunos círculos políticos estadounidenses sostienen, haber mostrado cierta simpatía por el presidente ruso.

"He sido muy, muy duro con Putin. Tengo una mala reputación por eso", pero "al mismo tiempo, me llevaba muy bien con él, pero es que me llevaba muy bien con la mayoría" de los líderes mundiales, ha aclarado Trump, quien ha vuelto a insistir, como ya hiciera en anteriores entrevistas, que en caso de haber seguido él en la Casa Blanca, esta invasión de Ucrania no se hubiera producido.

"¿Quién fue más duro con Rusia que yo?" se ha preguntado Trump. Bajo su administración, ha defendido, se entregó a la OTAN "miles y miles de millones de dólares" y "ahora todo ese dinero va en contra de Rusia".

"Cerré la tubería. Ya sabes, el oleoducto se cerró y (el presidente de Estados Unidos, Joe) Biden lo abrió. Impuse las sanciones más grandes que nadie haya impuesto a Rusia. He sido muy crítico con Putin desde el punto de vista del oleoducto, desde el punto de vista de recaudar miles y miles de millones de dólares para la OTAN para proteger, principalmente, a Europa contra Rusia", ha remarcado.