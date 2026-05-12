Trump dice que mantendrá con Xi una "larga conversación" sobre la guerra en Irán pero descarta necesitar su ayuda

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este martes que mantendrá una "larga conversación" sobre Irán con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto reunirse este miércoles y jueves, en un momento en que las conversaciones con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto se encuentran estancadas.
"Vamos a tener una larga conversación al respecto. Para ser sincero, creo que (Xi) se ha portado relativamente bien. Si nos fijamos en el bloqueo (de Ormuz), no hay ningún problema. Obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema y ha sido un amigo mío. Es alguien con quien me llevo bien", ha señalado en declaraciones a la prensa, antes de augurar que "van a pasar cosas buenas" en su encuentro con el mandatario chino.
Preguntado por las 'líneas rojas' que harían terminar con el alto el fuego --alcanzado a principios de abril y extendido posteriormente de forma indefinida por el propio Trump--, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que lo pensará "durante el vuelo" a Pekín. "Lo seguiremos pensando durante un tiempo", ha dicho, antes de reiterar la "contundende" derrota de Estados Unidos sobre el Ejército iraní.
El magnate, que ha vuelto a defender que las autoridades iraníes "no tendrán un arma nuclear, lo saben (y) lo han aceptado", ha restado posteriormente importancia a las conversaciones con su par chino, rechazando que necesite la intervención de Xi para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.
"No creo que necesitemos ayuda con Irán. Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos de forma pacífica o de cualquier otra manera. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Todos y cada uno de los elementos de su maquinaria bélica han desaparecido. (...) Vamos a ganar. Lo mires como lo mires", ha asegurado.