Trump dice que "no tuvo nada que ver" en el hecho de que Rusia "le ayudara a ser elegido" presidente de EEUU

Publicado 30/05/2019 19:32:36 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "no tuvo nada que ver" en el hecho de que Rusia "le ayudara a ser elegido" presidente del país norteamericano en las elecciones de 2016.

En una serie de mensajes publicados en Twitter respecto a la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, ha denunciado "el mayor acoso presidencial de la historia".

"Rusia, Rusia, Rusia. Todo lo que escuchan desde el inicio de esta caza de brujas. Ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con el hecho de que Rusia me ayudara a ser elegido", ha indicado.

"Fue un crimen que no existió. Por eso, los demócratas y sus socios, los medios de las noticias falsas dicen que lucharán contra este crimen falso que no existió, esta horrenda acusación falsa", ha agregado.

Asimismo, ha subrayado que Mueller "no encontró obstrucción". "Tras gastar 40 millones de dólares durante dos años oscuros, con acceso ilimitado, personas, recursos y cooperación, el altamente en conflicto Mueller hubiera presentado cargos si tuviera algo, pero no había cargos que presentar", ha zanjado.

Trump, que poco después ha comparecido ante la prensa para decir que "Rusia no hizo que fuera elegido", ha interpretado de esta forma las declaraciones del miércoles de Mueller, quien dijo que imputarle "no era una opción", si bien no descartó que cometiera algún delito.

Mueller resaltó que "un presidente no puede ser imputado con un delito federal mientras está en el cargo". "Eso es inconstitucional", manifestó, antes de recalcar que "imputar al presidente un delito no era, por tanto, una opción a considerar".

Pese a ello, dijo que estaba previsto que "si había seguridad en que el presidente claramente no había cometido un delito, se iba a decir (en el informe)".

"Sin embargo, no hicimos una determinación sobre si el presidente cometió un delito", puntualizó, antes de recalcar que "no participará en conclusiones o hipótesis sobre el mandatario".

En sus declaraciones, Mueller incidió en que "oficiales de Inteligencia rusos, parte del Ejército ruso, lanzaron un ataque concertado contra el sistema político estadounidense" utilizando técnicas informáticas "sofisticadas" para 'hackear' ordenadores y redes de la campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Asimismo, agregó que estos agentes rusos "robaron información privada y la publicaron 'on line' a través de identidades falsas y la organización Wikileaks. "Las publicaciones estaban diseñadas para interferir en las elecciones y dañar a un candidato presidencial", dijo.

El fiscal especial recalcó además que el informe contempla "esfuerzos para interferir" en el sistema político estadounidense e hizo hincapié en la necesidad de que "sean investigados y comprendidos". Así, subrayó que "había pruebas insuficientes para hablar de una conspiración más amplia".