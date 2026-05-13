Trump evita decir si Starmer debería o no dimitir pero le recomienda "aprovechar el petróleo del mar del Norte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende a los medios de comunicación - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aconsejado este martes al primer ministro británico, Keir Starmer, que "aproveche el petróleo del mar del Norte" como única recomendación frente a la crisis que afronta el mandatario laborista, al que cuatro ya exsubsecretarios de su Gobierno y cerca de 90 parlamentarios de su mismo partido piden la dimisión tras la debacle electoral en las elecciones locales del pasado jueves, una decisión sobre la que el inquilino de la Casa Blanca ha preferido no pronunciarse.

Preguntado por el difícil momento del dirigente británico, Donald Trump ha respondido con el que "siempre ha sido" su consejo para Starmer: "Que aproveche el petróleo del mar del Norte", el cual ha descrito como "uno de los hallazgos petrolíferos más importantes del mundo". "No lo está utilizando; no se le permite utilizarlo, y es uno de los mejores del mundo, entre los mejores", ha apostillado.

"Estás matando a tu país a base de molinos", ha espetado en alusión a la inversión británica en energías renovables, antes de volver a incidir en que Reino Unido "abra el mar del Norte (...), una de las mayores fuentes de energía del mundo".

Asimismo, el mandatario estadounidense ha recomendado a Starmer que "sea firme con la inmigración" porque, según él, "Europa está sufriendo muchísimo por la inmigración en toda Europa".

Sin embargo, Trump ha evitado pronunciarse por el quid de la cuestión planteada por el periodista al que respondía, esto es, si el líder laborista debería dimitir o no. "Eso depende de él, pero se lo dije desde el primer día: te está matando la energía", ha insistido.