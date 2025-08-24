Trump felicita a Ucrania por su independencia y aboga por el fin de la guerra, una "matanza sin sentido"

MADRID,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este domingo al pueblo y al Gobierno de Ucrania en su 34º aniversario de su independencia con el deseo de que acabe la "matanza sin sentido" que representa la guerra contra Rusia.

"El pueblo ucraniano tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", ha hecho saber Trump.

Las palabras de Trump han sido recogidas en una carta que ha publicado en redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski durante las conmemoraciones de la histórica sesión parlamentaria especial del 24 de agosto de 1991, cuando el país declaró su independencia de una Unión Soviética en ese momento bajo un intento, finalmente fallido, golpe de Estado.

Ucrania conmemora su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por Trump, quien ha llegado a reunirse la semana pasada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en el estado norteamericano de Alaska sin avances concretos.

Todo lo más, Ucrania está intentando lograr garantías de seguridad para un futuro de posguerra pero la necesaria reunión entre Zelenski y Putin de momento sigue en el aire.

"Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido", ha proclamado Trump de todas maneras antes de reiterar su apoyo a un "acuerdo negociado que conduzca a una paz duradera que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania".

En respuesta, Zelenski le ha agradecido en redes sociales "sus amables palabras" y su respaldo "a Ucrania en la defensa de lo más valioso: la independencia, la libertad y la paz garantizada".

"Creemos que, trabajando juntos, podemos poner fin a esta guerra y lograr una paz verdadera para Ucrania", ha concluido el mandatario ucraniano.