Trump insiste en que Cuba "está negociando" porque "no tienen dinero ni petróleo"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente cubano, Donal Trump, ha reiterado este sábado que Cuba "está negociando" y ha subrayado que "no tiene dinero ni petróleo" como resultado del embargo impuesto a la isla.

"Cuba está en el final. No tienen dinero. No tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que ha sido malo, durante mucho tiempo. Solían conseguir dinero de Venezuela, tenían el petróleo de Venezuela, pero ya no tienen el dinero de Venezuela y no tienen nada de petróleo", ha afirmado Trump este sábado durante un acto en Florida.

Las autoridades ahora "quieren negociar y están negociando con Marco (Rubio) y conmigo y con algunos más". "Creo que se va a llegar a un acuerdo con Cuba", ha subrayado.

"Llevo 50 años oyendo hablar de Cuba. Cuba es un desastre. Cuba está en sus últimos momentos. Va a tener una nueva vida estupenda, pero está en los últimos momentos de vida tal como es", ha subrayado.

Trump ha asegurado que Rubio estaría dos días de viaje y que partiría en una hora. "Va a terminar el acuerdo sobre Cuba. Será fácil", ha remachado.

"En esta situación Venezuela y Cuba deben quedar claras conforme a nuestra nueva doctrina. No vamos a permitir una influiencia extranjera hostil en este hemisferio. Eso incluye el canal de Panamá. No vamos a permitirlo", ha advertido.