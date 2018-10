Trump insta al fiscal general a terminar "ahora mismo" la investigación sobre la trama rusa

Publicado 01/08/2018 15:56:42 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado al fiscal general, Jeff Sessions, a terminar "ahora mismo" la investigación abierta para esclarecer si su campaña electoral colaboró con Rusia para tratar de influir en los resultados de las elecciones de noviembre de 2016.

Trump ha cargado de nuevo en Twitter contra la labor de investigación que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. En su opinión, "Mueller está interesado en crear la impresión de objetividad en su investigación", cuando existiría un interés político.

"El fiscal general Jeff Sessions debería frenar ahora mismo esta caza de brujas, antes de que siga manchando aún más nuestro país. Bob Mueller está completamente comprometido y los 17 demócratas enfadados que le hacen el trabajo sucio son una desgracia para Estados Unidos", ha añadido.

Paul Manafort, antiguo jefe de campaña de Trump, se sienta en el banquillo por 18 cargos surgidos precisamente de las pesquisas que lidera Mueller. Entre otras cuestiones, está acusado de ocultar una treintena de cuentas bancarias en el extranjero.

El presidente ha recordado en un tuit que "Paul Manafort trabajó para Ronald Reagan, Bob Dole y muchos otros líderes políticos muy destacados y respetados", mientras que ha alegado que para él trabajó "muy poco tiempo". "¿Por qué no me dijo el Gobierno que estaba bajo investigación? Estos cargos antiguos no tienen nada que ver con la conspiración (con Rusia), es un fraude", ha apostillado.